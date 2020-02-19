Мнение: Повод для гордости

19.02.2020, 10:18, Разное

«Российская Федерация срочно подала апелляцию в Верховный суд Нидерландов на решение апелляционного суда в Гааге».

То есть вся мощная РФ, вместе с приунывшими «Искандерами», теперь затаив дыхание ждет, что решит Верховный суд маленькой Голландии (я забыл, в какую сторону они давеча переименовались; их теперь нельзя называть Голландией или нельзя называть Нидерландами?). Платить РФ 50 млрд. долларов неким «акционерам ЮКОСа»? Или не платить? Что решит суд? Почти как матч Динамо (Серпухов) — Аякс, только круче.

Вообще ситуация сама по себе анекдотическая, прямо свидетельствующая, что гоп-компания в Кремле не умеет в эту самую «геополитику» от слова совсем. Но есть, однако, и повод для гордости: он в самой сумме.

Надо просто, как мы любим, сравнить себя с «ничтожными украинцами». Мог ли голландский суд потребовать то же самое с Украины? Ответ — никак. Почему? А потому что у них таких деньжищ в принципе нет. У Украины в золото-валютных резервах 20 миллиардов едва наберется, какие с них 50… 50 может заплатить только великая и могучая Россия, причем после этого у ея еще много останется!

Но как все-таки Россия дошла до жизни такой?… Нет ответа.

Источник: Размышления вольного социолога



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / «Это правда»: Варум раскрыла важную подробность своей свадьбы с Агутиным

25.01 / В Нижнем Новгороде осудили женщину, избившую мать с младенцем щёткой для чистки снега

15.02 / Мнение: По плодам их узнаете их

14.02 / Алена Водонаева не станет извинится за свои слова про получателей маткапитала

25.01 / Политолог Сергей Наумов: «Полиция должна проверить высказывания в Сети Руслана Соколовского»

17.02 / Мнение: Зачем продают Сбербанк, монетарная угроза ПОПС и пенсионный возраст на Западе

02.01 / «Я не собираюсь уходить в тень. Меня все это теперь касается»

11.01 / Шиес раздора

16.01 / В Челябинске машина со школьницами упала с моста в реку

27.01 / Таксист набросился с ножом на клиента под Петербургом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика