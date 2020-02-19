Мнение: Повод для гордости

19.02.2020, 10:18, Разное

«Российская Федерация срочно подала апелляцию в Верховный суд Нидерландов на решение апелляционного суда в Гааге».

То есть вся мощная РФ, вместе с приунывшими «Искандерами», теперь затаив дыхание ждет, что решит Верховный суд маленькой Голландии (я забыл, в какую сторону они давеча переименовались; их теперь нельзя называть Голландией или нельзя называть Нидерландами?). Платить РФ 50 млрд. долларов неким «акционерам ЮКОСа»? Или не платить? Что решит суд? Почти как матч Динамо (Серпухов) — Аякс, только круче.

Вообще ситуация сама по себе анекдотическая, прямо свидетельствующая, что гоп-компания в Кремле не умеет в эту самую «геополитику» от слова совсем. Но есть, однако, и повод для гордости: он в самой сумме.

Надо просто, как мы любим, сравнить себя с «ничтожными украинцами». Мог ли голландский суд потребовать то же самое с Украины? Ответ — никак. Почему? А потому что у них таких деньжищ в принципе нет. У Украины в золото-валютных резервах 20 миллиардов едва наберется, какие с них 50… 50 может заплатить только великая и могучая Россия, причем после этого у ея еще много останется!

Но как все-таки Россия дошла до жизни такой?… Нет ответа.