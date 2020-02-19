Трамп подверг критике предложенные ограничения на торговлю с Китаем

19.02.2020, 10:14, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник подверг критике некоторые из предложенных ограничений на торговлю с Китаем, заявив, что национальную безопасность нельзя использовать как «повод» для усложнения закупки американских товаров иностранными государствами.

«Соединенные Штаты не могут быть и не будут такой сложной страной в плане закупки наших товаров иностранными государствами, в том числе под вечно используемым предлогом национальной безопасности, чтобы наши компании были вынуждены уезжать, чтобы оставаться конкурентоспособными», – написал Трамп в «Твиттере».

«Я видел некоторые из предложенных ограничений, в том числе те, что рассматривает Конгресс, и они нелепы. Я хочу, чтобы вести дела с США было просто, а не сложно», – продолжил он.

О каких именно инициативах идет речь, Трамп не уточнил.



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