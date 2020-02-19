Новый Samsung Galaxy S20 всё же получит «прожорливый» режим экрана

19.02.2020, 10:14, Новости дня

Специалисты обозначили основные причины, по которым южнокорейский гигант Samsung отказался от применения 120-герцового дисплея с разрешением 2К.

Вместе с тем воспользоваться предельной кадровой частотой станет возможным исключительно при используемом разрешении экрана FullHD+. Некоторые пользователи не скрывают разочарования от данного обстоятельства. Кроме того, была оформлена петиция, которую в течение одних суток подписали свыше 2,5 тысяч человек.

Эксперты связывают отказ от использования предельной частоты на экранах своих устройств с тем, что аппарат станет еще более «прожорливым», а потому полного заряда батареи хватало бы максимум на 1 день. Также применение данного экрана отразилось бы на общей работоспособности устройства.



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