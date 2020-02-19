LG презентовала три новых смартфона

19.02.2020, 10:14, Новости дня

Южнокорейская компания LG Electronics официально представила одновременно три новых смартфона K61, K51S и K41S.

Все устройства появятся в свободной продаже уже к следующему кварталу нынешнего года. В каждом из смартфонов применили 6,5-дюймовый дисплей с высоким разрешением, а также мощный восьмиядерный процессор. На тыльной стороне аппаратов используется основная камера на четыре объектива. Здесь установлен сканер отпечатков пальцев.

Модель К61 имеет 4 гигабайта ОЗУ, а также 64-128 гигабайт постоянной памяти. Кроме того, аппарат имеет квардрокамеру с главным датчиком 32 мегапикселя. Пока стоимость аппаратов неизвестна, однако специалисты прогнозируют, что вышеуказанные смартфоны получат недорогой ценник.



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