Крупную банду террористов задержали в Узбекистане

19.02.2020, 10:12, Новости дня

Правоохранительные органы Узбекистана в среду задержали 21 жителя страны по подозрению в участии в террористическом сообществе «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещено в России), сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

«19 февраля в Ташкенте была пресечена деятельность группы сторонников и членов международной террористической организации «Катиба Таухид валь Джихад», – передает РИА «Новости» сообщение ГУВД столицы Узбекистана.

По данным ведомства, в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности», по 18 адресам в столице был проведен обыск и задержан 21 человек».

В ГУВД добавили, что задержанные попали под идеологическое влияние уроженца Ташкента, гражданина Узбекистана, в настоящее время осуществляющего деятельность в рядах группировки в Сирии.

«Они планировали оказать ему финансовую помощь, отправиться туда и вступить в ряды группировки», – отмечается в сообщении. Санкция статьи «прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет.