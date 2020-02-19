Красноярские леса будут под защитой спецназа

19.02.2020, 10:06, Новости дня

Красноярские леса будут под защитой спецназа. Особые подразделения десантников-пожарников созданы в регионе. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".

Обучение будущих спасателей леса и отработка необходимых для быстрого реагирования в ЧС проходят в Енисейске. Под Красноярском и в Богучанах, куда затем отправятся бойцы, будут организованы тренировочные занятия. Красноярские леса защитят не только с земли, но и с неба. Специальное подразделение пожарных-парашютистов пройдет подготовку в аэропорту "Шушенское".

Сообщается, что всего в отряде защитников леса будет задействовано более 450 спецназовцев. В состав команды войдут также лётчики-наблюдатели.

 

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ГТРК "Красноярск"



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