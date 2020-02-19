Сбербанк признан лучшим по двум номинациям Global Finance Awards

19.02.2020, 10:06, Новости дня

Сбербанк, крупнейший в России, получил международную премию Global Finance Awards в двух номинациях — лучший банк на рынке слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе и лучший инвестбанк в России.

Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка давно признан одним из лучших в мире и ежегодно финансовый журнал Global Finance подтверждает это лидерство по различным направлениям.

Претенденты оценивались по ряду критериев: рыночная доля, количество и объем сделок, качество услуг, каналы продаж, инновации, ценообразование, репутация.

В предыдущий раз – в 2019 году — Сбербанк по версии Global Finance был признан лучшим на рынке долгового капитала, финансовых технологий в Центральной и Восточной Европе, а в 2018 году банк был признан лучшим инвестбанком в России.

"Эти награды подтверждают, что мы конкурентоспособны на международном уровне и оказываем нашим корпоративным клиентам первоклассные услуги", — сообщил Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков.

Премия Global Finance Awards — одна из самых престижных международных премий в банковской и финансовой отраслях, учреждена международным финансовым журналом Global Finance в 199 году. На премию ежегодно претендуют финансовые организации из более чем 150 стран.



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