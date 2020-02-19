Синоптики объяснили причины теплой зимы и посоветовали не убирать теплую одежду

19.02.2020, 10:06, Новости дня

Всю зиму территорию РФ "грел" воздух из Атлантики, обеспечивая аномально теплую погоду во многих регионах.

"Этой зимой Атлантика вытесняет сибирский воздух, поэтому такая положительная аномалия. Именно Атлантика дирижировала погодой не только над Европейской частью страны, что привычно и типично, но и над Азиатской территорией ", — рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в этом году теплый атлантический воздух долетал даже до Красноярского края, Якутии и до Хабаровского края.

"Положительные аномалии этой зимой достигали 25-28 градусов", — рассказал Вильфанд.

Например, в Чите синоптики впервые зафиксировали положительную зимняя температура — плюс 1,5 градуса. Недавно температурный рекорд был установлен и в Якутске — минус 14,7 градуса вместо обычных минус 35 градусов.

Тем не менее, москвичам научный руководитель Гидрометцентра посоветовал пока не убирать зимнюю одежду, так как в марте столицу еще посетят морозы. По прогнозам, температура будет опускаться до минус 10 градусов, что, по словам Вильфанда, соответствует климатической норме.



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