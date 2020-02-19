Рубль немного укрепился к доллару и евро в начале торгов

19.02.2020, 10:06, Новости дня

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,71-63,90 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 63,74 руб., опустившись на 7,5 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 68,79 руб. — это на 0,75 копейки ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 4,46 копейки до 66,01 руб.

Нефть дорожает в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 0,6% и составила $58,1 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,7% до $52,67 за баррель.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Российские военные сообщили об уничтожении беспилотника, летевшего к базе Хмеймим в Сирии

30.12 / Полозов: Москва может поставить вопрос ребром: мол, вы даете воду в Крым, а мы, может, обменяем крымских политзаключенных

05.02 / Зеленский нашел применение выплаченным Газпромом деньгам

24.12 / «Очень агрессивная операция». Кудрявцеву прооперировали после того как у нее лопнул имплант в груди

15.02 / Гончарук рассказал о реакции людей на планы разместить рядом с ними эвакуированных из Китая украинцев

16.02 / Представлен материал, способны полностью заменить человеческие кости

17.01 / Медведев был мешком с трухой и мешал экспансии путинской мафии. Если бы сейчас его сменил реально эффективный профессионал – быть беде

23.12 / Кремль не стал уточнять слова Путина о поставляющих танки в горячие точки странах

18.12 / Генассамблея ООН приняла не устраивающую США и Украину резолюцию по борьбе с нацизмом

08.01 / Украина может направить в Иран группу экспертов для помощи в поиске и расследовании крушения самолета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика