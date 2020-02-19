Рубль немного укрепился к доллару и евро в начале торгов

19.02.2020, 10:06, Новости дня

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,71-63,90 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 63,74 руб., опустившись на 7,5 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 68,79 руб. — это на 0,75 копейки ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 4,46 копейки до 66,01 руб.

Нефть дорожает в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 0,6% и составила $58,1 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,7% до $52,67 за баррель.