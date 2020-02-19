В Group-IB назвали приложения, которые опасно скачивать на смартфон

19.02.2020, 10:06, Новости дня

В лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB дали советы пользователям о том, установки каких приложений на смартфон стоит избегать в первую очередь. О них в интервью YouTube-каналу Kaskad TV рассказал замглавы лаборатории Сергей Никитин.

По словам Никитина, «тревожным звонком» для пользователя должно стать, если приложение при установке запрашивает доступ к адресной книге смартфона, при этом необходимость такого доступа неочевидна. Яркий пример — приложение GetContact, которое позиционируется как средство защиты от телефонного спама и заодно позволяет узнать, как пользователь записан в адресных книгах своих контактов. По словам Никитина, что бы ни говорили о себе такие сервисы, на их серверы данные пользователей все равно попадают.

Второй тип опасных приложений — программы, позволяющие управлять компьютером со смартфона. Эксперт заявил, что такие приложения могут использоваться мошенниками для доступа к банковским счетам пользователей и вывода средств.

Опасны и приложения для контроля за детьми, особенно с функцией отслеживания местоположения. Никитин считает, что такие программы могут быть легко взломаны злоумышленниками, чтобы отследить и похитить ребенка. Отметим, что речь идёт о сторонних сервисах, а не о системном функционале контроля местоположения, доступном в Android в приложении Google Family Link.

Четвертое правило базовой безопасности для владельцев смартфонов, которое назвал замглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB — никогда не устанавливать приложения из неизвестных источников. Полной гарантии безопасности не может дать и официальный Google Play Market, но «всё равно это лучше, чем ничего», отметил эксперт.

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Вести.Hi-tech