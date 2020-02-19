Названы потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов

19.02.2020, 10:05, Новости дня

Потери отрасли въездного туризма (без учета трат китайских туристов в ходе тура), если из-за коронавируса гости из КНР останутся невъездными и на время летнего сезона, могут составить 31,2 млрд рублей недополученных доходов за май-сентябрь, подсчитала Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

По данным аналитической службы АТОР, в 2019 году в Россию приехали с туристическими целями 1,5 млн граждан Китая, из них по безвизовому каналу – 1,2 млн (750 тыс. приехали в Москву и Санкт-Петербург), передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что не меньше трех четвертей (75%) всего китайского турпотока приходятся на май-сентябрь. В низкий сезон (с января по май) в Россию через туроператоров приезжали около 40 тыс. китайских групповых и индивидуальных туристов в месяц.

В 2020 году предполагался прирост на уровне как минимум 10% – то есть месячные цифры прибытий могут быть увеличены до 45 тыс.

«Таким образом, при средней стоимости тура (наземное обслуживание без авиаперевозки) на одного туриста из КНР в размере 500 долларов, только в феврале российские туроператоры по въездному туризму не досчитались дохода в размере минимум 1,4 млрд рублей», – уточнили в ассоциации.

Если китайские туристы не вернутся в Россию летом, «потери отрасли въездного туризма (без учета трат китайских туристов во время тура) могут составить 31,2 млрда рублей недополученных доходов за май-сентябрь».

В АТОР полагают, что временное закрытие китайского туризма для РФ поможет «обелить» этот рынок.

Отмечается, что «серые» китайские туристы, которые обслуживаются в РФ своими же согражданами и не приносят доходов российским юридическим и физическим лицам, составляют как минимум 50% турпотока.

Эксперты прогнозируют, что «после нормализации ситуации восстановить свою работу не смогут 30-50% ИП и юридических лиц, «заточенных» под прием исключительно китайцев по «серым» схемам».

Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию будет приостановлено с 19 февраля. С 20 февраля начинает действовать временный запрет на въезд китайских граждан в Россию в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях.