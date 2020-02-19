На Украине заявили о желании прекратить конфликт в Донбассе без потери территорий

19.02.2020, 10:05, Новости дня

Украина хочет прекратить конфликт в Донбассе, но это не может сопровождаться «потерей территорий или суверенитета» для страны, сообщил секретарь cовета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Наш президент делает все необходимое для того, чтобы закончить войну. Вы знаете, потому что это для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку», – цитирует ТАСС Данилова.

По его словам, на заседании СНБО, которое состоялось 18 февраля, была принята стратегия национальной безопасности и обороны, где четко установлены все ограничения.

«Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет», – сказал он.

Также секретарь СНБО рассказал, что в Луганске у него живет 88-летняя мать, которая «хочет увидеть внуков, чтобы мы встречались, чтобы мы жили вместе, это очень сложный вопрос».

Ранее во вторник в народной милиции ЛНР заявили, что ВС Украины предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО из-за «провокации на линии соприкосновения» в Донбассе.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, как и стороной Минских соглашений и может лишь в той или иной степени влиять на конфликтующие стороны.