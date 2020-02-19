«Маме так холодно»: Ксения Собчак показала, как её будит 3-летний сын Платон

19.02.2020, 10:04, Разное

Недавно в одном из аккаунтов соцсети Instagram появился небольшой ролик, показывающий шалости 3-летнего сына Ксении Собчак Платона. В кадре малыш пытается разбудить мать и отбирает одеяло, а она объясняет, что ей так холодно.

После развода с первым супругом, актёром Максимом Виторганом совместный сын пары Платон остался жить с матерью, но и отец принимает в его воспитании активное участие. Ксения Собчак нередко в соцсети публикует фото и видео с подрастающим малышом, неизменно вызывая восторженные комментарии фолловеров. В появившемся недавно в Сети ролике Платон с задорной улыбкой забирается в кровать к матери, прыгает и пытается её разбудить. Собчак комментирует действия сына, называя его зайчиком и объясняя, что без одеяла замёрзнет, чем вызывает у малыша ещё большую улыбку.

Отметим, что Ксения Собчак особое внимание уделяет воспитанию Платона и старается «практиковать» методы собственных родителей. Телеведущая уверена, что образованием ребёнка и развитием физической формы нужно заниматься с малых лет, поэтому буквально через пару месяцев от роду отдала сына в бассейн, затем записала в секцию борьбы. Кроме того, мальчик занимается изучением иностранных языков и в целом, по мнению многих поклонников Собчак, растёт развитым и очень любознательным.