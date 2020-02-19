Названы самые популярные подарки мужчинам на 23 февраля

19.02.2020, 10:04, Разное

До Дня защитника Отечества, традиционно празднуемого 23 февраля, остаются считанные дни, поэтому большинство женщин уже определились с презентами для своих мужчин. В Гильдии маркетологов назвали 5 самых популярных подарков, которые получают представители сильного пола к празднику.

В первую очередь женщины стараются подарить что-то наиболее полезное и выбирают предметы гардероба. Многие мужчины к 23 февраля получат, к примеру, новую рубашку или галстук, нижнее бельё или носки. На втором месте по популярности разместились пены, лосьоны, туалетная вода, гели, использующиеся в процессе бритья. На третьей позиции – алкогольные напитки.

Четвёртым популярным подарком к празднику для мужчин специалисты назвали современные гаджеты либо аксессуары. Далее следуют связанные с увлечением или спортом товары, подарочные сертификаты, игрушки из секс-шопов, различные фигурки из шоколада и книги. Кроме того, одним из отмеченных презентов стал романтический ужин для мужчины в компании своей избранницы.