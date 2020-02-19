На фоне эпидемии коронавируса Xiaomi выпустит «умную» защитную маску нового поколения

19.02.2020, 10:04, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi запатентовал «умную» защитную маску нового поколения. Её выпуск особенно актуален на фоне распространяющейся в Китае и других странах мира эпидемии провоцирующего смертельную пневмонию коронавируса.

По имеющейся информации, Xiaomi уже получила патент на «умную» защитную маску с интегрированным вычислительным блоком, датчиками и процессором для обработки полученных данных. Также новинка с встроенным аккумулятором будет иметь модули для хранения и беспроводной передачи информации на гаджет пользователя.

«Умная» маска от Xiaomi будет оснащаться очищающими воздух фильтрами, сможет определять степень загрязнения, фиксировать время ношения, контролировать количество вдохов, а всё эти данные в режиме реального времени будут доступны для просмотра в смартфоне пользователя. С помощью новинки также станет возможным контроль за дыханием и фиксация сбоев.