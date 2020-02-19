Самолет рейсом Новосибирск – Москва экстренно сел в Тюмени

19.02.2020, 9:58, Новости дня

Самолет авиакомпании Smartavia, летевший из Новосибирска в Москву, незапланированно сел в Тюмени из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Сегодня в 7.20 мск в центр управления полетами авиакомпании Smartavia поступило сообщение о том, что на рейсе 5N238, который следовал по маршруту Новосибирск – Москва (Домодедово), одному из пассажиров стало плохо, и в течение нескольких минут его состояние здоровья резко ухудшилось. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Тюмени», – передает РИА «Новости» слова представителя Smartavia.

По его словам, на борту Boeing 737 находились 165 пассажиров. Посадка прошла нормально.

«В 7.49 мск самолет успешно приземлился в «Рощино» (аэропорт Тюмени). К борту самолета были поданы несколько машин скорой помощи, по заключению врачей, у одного из пассажиров – ему 59 лет – был диагностирован инсульт. Пассажир, по нашей информации, жив, он находится в сознании, его отправили в больницу Тюмени», – сказал представитель авиакомпании.

Он уточнил, что в 9.05 мск после дозаправки и всех необходимых операций самолет вылетел в Москву.

Во вторник самолет «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Русджет» совершил экстренную посадку во Внуково, на борту самолета могнаходиться министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.