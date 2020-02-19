Уникальный фотопроект к 75-летию Победы открылся в Москве

19.02.2020, 9:58, Новости дня

В Москве открылся совместный фотопроект благотворительного фонда «Память поколений» и известных фотографов Ольги Тупоноговой-Волковой и Славы Филиппова – «Герои России, какими их не видел никто».

Герои этого уникального проекта обороняли Ленинград и Сталинград, воевали в Афганистане, штурмовали Грозный и освобождали школу в Беслане, а также ставили рекорды в космосе, передает канал «Звезда».

История каждого ветерана представлена в трех форматах: портрет, который дает возможность представить внутренний мир героя, видеоинтервью и текстовая история.

Отмечается, что самому старшему участнику фотосессии 101 год, младшему – 35 лет.

«В этом году мы открываем четвертую главу фотопроекта о ветеранах, главная цель которой – показать, какими разными могут быть герои. В каждом поколении есть достойные люди, которые даже ценой собственного благополучия готовы поступать правильно», – рассказывает исполнительный директор БФ «Память поколений» Екатерина Круглова.

Посетить выставку можно до 5 апреля по общему входному билету на экспозицию Музея современной истории России. После премьеры в столице выставка откроется в 30 городах страны. Ознакомиться с историями героев можно будет до 22 июня.



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