Путин освободил Суркова и поставил вместо него Козака

19.02.2020, 9:52, Новости дня

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, сообщает пресс-служба Кремля. Президентский указ опубликовали на официальном сайте главы государства. Документ вступает в силу со дня подписания.

Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что главным сотрудником администрации президента, занимающимся вопросами Украины, будет Дмитрий Козак.

  • Радио «Свобода»

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