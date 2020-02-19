Джефф Безос выделит 10 миллиардов на борьбу с климатическими изменениями

19.02.2020, 9:52, Новости дня

Глава компании Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда в поддержку ученых, активистов и организаций, которые занимаются борьбой с изменением климата. Как сообщил Безос в своем Instagram, «для начала» он планирует выделить 10 миллиардов долларов.

Фонд под названием Bezos Earth Fund начнет выдавать гранты этим летом. Обещанная Безосом сумма составляет менее 8 процентов от его состояния, оцениваемого в 130 миллиардов долларов. При этом, по данным журнала Chronicle of Philanthropy, это одно из крупнейших благотворительных пожертвований в истории. Безоса опережают Уоррен Баффет, в 2006 году пожертвовавший 36 миллиардов долларов, и покойная супруга основателя торговой сети Walmart Хелен Уолтон, которая в 2007 году выделила на благотворительность 16,4 миллиарда долларов.

«Изменение климата – крупнейшая угроза для нашей планеты, – написал Безос в своем посте. – Я хочу работать вместе с другими людьми, чтобы активизировать известные способы борьбы с разрушительными последствиями изменения климата и найти новые».

В мае прошлого года тысячи сотрудников Amazon подписали письмо, в котором спросили руководство компании, как оно планирует бороться с изменением климата, а в сентябре многие сотрудники приняли участие в забастовке с требованием приложить больше усилий в этом направлении.

Накануне забастовки компания обещала выйти на нулевой баланс выброса углерода к 2040 году – за десять лет до срока, установленного Парижским климатическим соглашением. Компания также обещает задействовать 100 000 электрических грузовиков для доставки своих товаров к 2024 году.

«Необходимы коллективные усилия со стороны крупных компаний, мелких компаний, государств, международных организаций и частных лиц», – заявил Безос.

Ассоциация сотрудников Amazon, организовавшая забастовку, в ответ заявила: «Мы приветствуем благотворительный проект Джеффа Безоса, но нельзя одной рукой давать то, что забираешь другой». Ассоциация призвала компанию прекратить сотрудничество с нефтегазовыми компаниями и аналитическими центрами, отрицающими изменение климата.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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