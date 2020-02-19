Эксперты обнаружили связь между змеями и лягушками

19.02.2020, 9:52, Новости дня

В ходе недавно проведенного исследования научные специалисты выяснили, что причиной сокращения видового разнообразия змей стало исчезновение лягушек.

Инициаторами проведения необычного исследования стали сотрудники Университетов Мэриленда и Мичигана. Ранее ученые даже предположить не могли, что исчезновение лягушек может быть связано с гибелью амфибий. Затем эксперты все же решили проверить предложенную версию. Оказалось, в отдаленной части Панамы хитридиомицеты полностью уничтожили популяцию лягушек, после чего, соответственно, сократилось и видовое разнообразие змей. Всего за десять лет змеиная популяции стала более разнообразной.

Кроме того, исследователи предположили, что физическое состояние змей тоже ухудшилось. Причины такой взаимосвязи пока неизвестны науке. Авторы проведенного исследования намерены получить ответы на существующие вопросы уже в ближайшее время.



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