Найдено опровержение влияния звуковых иллюзий на настроение

19.02.2020, 9:52, Новости дня

Международная команда исследователей рассказала, что на самом деле так называемые бинауральные ритмы и создаваемые ими звуковые иллюзии не влияют на настроение человека и на мозговые волны.

Специалисты из Канады и Франции проверили огромное количество экспериментов, чтобы проверить существующие мифы относительно влияния звуковых иллюзий на мозговые волны и настроение человека. Так называемая бинауральная музыка представляет собой особый тип стереофонических аудиозаписей. Долгое время ученые считали, что именно такая музыка имеет сильное воздействие на синхронизацию активности в мозге, однако оказалось, что даже простые звуки гораздо сильнее влияют на этот процесс. Данные были проверены в ходе исследования с участием 16 добровольцев.

Таким образом, группа экспертов доказала, что звуковые иллюзии вовсе не оказывают влияние на настроение человека.