Найдено опровержение влияния звуковых иллюзий на настроение

19.02.2020, 9:52, Новости дня

Международная команда исследователей рассказала, что на самом деле так называемые бинауральные ритмы и создаваемые ими звуковые иллюзии не влияют на настроение человека и на мозговые волны.

Специалисты из Канады и Франции проверили огромное количество экспериментов, чтобы проверить существующие мифы относительно влияния звуковых иллюзий на мозговые волны и настроение человека. Так называемая бинауральная музыка представляет собой особый тип стереофонических аудиозаписей. Долгое время ученые считали, что именно такая музыка имеет сильное воздействие на синхронизацию активности в мозге, однако оказалось, что даже простые звуки гораздо сильнее влияют на этот процесс. Данные были проверены в ходе исследования с участием 16 добровольцев.

Таким образом, группа экспертов доказала, что звуковые иллюзии вовсе не оказывают влияние на настроение человека.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / США рассчитывают, что «Мотор Січ» не продадут Китаю – Тейлор

12.02 / Каждого пятого в Крым не пускают из-за кредитных долгов – Министерство по оккупированным территориям

14.12 / Шотландия подаст заявку на проведение нового референдума за независимость

18.01 / Игравшая 10 дней музыка помогла задержать подозреваемого в убийстве в Москве

04.12 / АНО «Национальные приоритеты» создана в России

08.01 / В Москве избили сына Жванецкого

13.01 / Россияне рассказали об ожиданиях от 2020 года

17.01 / Стали известны подробности исчезновения ребенка под Новосибирском

17.01 / В мире: Меркель перевела Украину на ручное управление

23.12 / На Ямале мэр поздравил с Новым годом 94-летнюю пенсионерку, снятую с очереди на жилье. Но квартиру не дал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика