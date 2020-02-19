Ученые: Ходьба не способствует похудению

19.02.2020, 9:52, Новости дня

Исследователи выяснили, что ходьба не является эффективным способом борьбы с лишними килограммами. Даже 15 тысяч шагов в день не является гарантией того, что человек не наберет лишний вес.

На протяжении длительного периода времени ученые занимались изучением и поисками эффективных способов борьбы с лишним весом. Ранее проведенные исследования уже показали, что совершая 10 тысяч шагов в день, можно постепенно избавляться от лишнего веса. Сотрудники Университета имени Бригама Янга в США провели новое исследование, в котором приняли участие 120 первокурсников колледжа. Они в течение шести месяцев носили шагомеры и ежедневно совершали огромное количество шагов. Также участники эксперимента предоставляли данные о своем питании и весе.

В результате специалисты отметили, что ходьба положительно повлияла на здоровье участников эксперимента, однако на ход похудения она не оказала ожидаемого эффекта.



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