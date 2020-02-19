Артистка сыграла на скрипке во время операции на мозге

19.02.2020, 9:51, Разное

Музыкант из Великобритании Дагмар Тернер смогла сыграть на скрипке, пока хирурги оперировали ее мозг. Это помогло врачам лучше провести процедуру, сообщает телеканал «360».

53-летняя женщина играет в оркестре. Недавно у нее обнаружили опухоль мозга, которую было необходимо удалить. Чтобы понять, какие участки органа трогать нельзя, Тернер и врачи решили использовать музыкальный инструмент. Операция прошла успешно. Через две недели артистка пошла на поправку и вернулась к работе. Она признается, что быть частью оркестра для нее – смысл жизни.