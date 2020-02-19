ЕС потребовал от Британии вернуть сокровища Парфенона

19.02.2020, 9:51, Новости дня

Правительство входящей в Евросоюз Греции считает, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщили СМИ.

Как пишет британская The Times, новая версия мандата на переговоры между ЕС и Великобританией включает в себя обоюдное условие рассматривать «случаи, связанные с возвратом или компенсацией незаконно изъятых культурных объектов в страны их происхождения».

Инициаторами условия стали Греция, которая ведет спор с Британией по поводу мрамора Элгина с конца XIX века, а также Италия, Испания и Кипр, пишут «Ведомости». Представитель ЕС отметил, что условие касается в большей мере контрабанды культурных ценностей и в меньшей музейных экспонатов. При этом Греция настаивала на важности этого положения для государства.

Шедевры Парфенона вывез в начале 19 века в Великобританию лорд Элгин. Мраморы Парфенона составляют ядро коллекции Британского музея, который согласен одолжить их Греции на время при условии, что Афины признают шедевры собственностью лондонского музея. На это Греция отвечает категорическим отказом.

Напомним, в 2009 году министр культуры Греции Антонис Самарас предложил Британскому музею вернуть на родину скульптуры и фриз Парфенона.