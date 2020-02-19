СК завел два новых дела после обстрелов в Донбассе

19.02.2020, 9:51, Новости дня

Возбуждены два уголовных дела по фактам обстрелов гражданского населения в Донбассе со стороны украинских военных, информирует пресс-служба Следственного комитета России.

В результате артобстрела по поселку Голубовское города Кировска самопровозглашенной Луганской народной республики 18 февраля были повреждены 13 домов и домовладений, сообщается на сайте ведомства.

Второй обстрел украинские военные провели 15 февраля из стрелкового оружия на улице Красная Звезда в поселке шахты Трудовской города Донецка. В результате обстрелов двое получили ранения двое. 

«По данным фактам Главным следственным управлением СК РФ возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»)», – говорится в сообщении. 

Ранее во вторник в народной милиции ЛНР заявили, что ВС Украины предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО из-за «провокации на линии соприкосновения» в Донбассе.



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