Средиземноморская диета улучшает микробиом кишечника

19.02.2020, 9:50, Новости дня

Средиземноморская диета может увеличивать количество полезных кишечных бактерий, которые связаны со здоровым старением. Это показало пятилетнее исследование, опубликованное в журнале Gut.

Исследование показало, что средиземноморская диета снижает выработку организмом воспалительных медиаторов, которые способствуют нарушению конгитивной функции. Она может помочь в профилактике сахарного диабета, рака и атеросклероза. Ученые связывают эти эффекты с изменением кишечной микробиоты под действием полезной пищи.

Ученые проанализировали микробиом кишечника 612 человек в возрасте от 65 до 79 лет до эксперимента и через год после его начала. Одна половина участников исследования питалась как обычно, а другая перешла на средиземноморскую диету. Для последней характерно высокое содержание фруктов, овощей, бобовых, орехов, рыбы, оливкового мяса и небольшое количество красного мяса и насыщенных жиров.

У людей, которые 12 месяцев придерживались средиземноморской диеты, ученые обнаружили изменения в микробиоте кишечника. У них наблюдалось увеличение роста бактерий, которые связаны со снижением уровня старческой астении (мышечной слабости, замедлением походки), улучшением работы головного мозга (памяти), а также уменьшением концентрации воспалительных медиаторов в крови.

Более детальный анализ показал, что под действием средиземноморской диеты увеличилось количество бактерий, которые могут вырабатывать полезные короткоцепочечные жирные кислоты, и уменьшилось число бактерий, которые участвуют в синтезе веществ, связанных с риском рака кишечника, диабета и ожирения печени.

Ученые указывают, что такие изменения были вызваны увеличением количества клетчатки, витаминов (C, B6, B9) и минералов (меди, калия, железа, магния и марганца) в рационе.

Эффекты диеты не зависели от возраста и веса человека. Хотя в микробиоме участников перед исследованием были существенные отличия, через 12 месяцев средиземноморская диета оказала сходное влияние на каждого из них.