Врачи рассказали об устойчивом к антибиотикам глазном гриппе

19.02.2020, 9:47, Разное

Немецкие врачи заявили о повышении количества пациентов, страдающих от глазного гриппа. Как оказалось, от данного недуга пока нет лекарств, ведь вирус отличается устойчивостью к нынешним антибиотикам.

Специалисты, представляющие Федеральные центр санитарного просвещения, сообщили, что первые признаки глазного гриппа очень схожи с конъюнктивитом: белки начинают краснеть, область вокруг глаз отекает, а люди жалуются на зуд и светобоязнь. Что касается инкубационного периода, то он в среднем длится 1-1,5 недели, на протяжении которых человек заразен. Почти 4 года назад вспышка глазного гриппа была зафиксирована в городе Бонн. В связи с отсутствием действующих препаратов недуг дал осложнения на желудочно-кишечный тракт, а также легкие.

Примерно через 2-3 недели после полного выздоровления люди всё равно жаловались на помутнение в глазах. Более того, вирус может передаваться при контакте с больным и предметами, которых он касался. Чтобы защититься от недуга, необходимо не только придерживаться элементарных правил гигиены, но и дезинфицировать поверхности.