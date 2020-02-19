Врачи рассказали об устойчивом к антибиотикам глазном гриппе

19.02.2020, 9:47, Разное

Немецкие врачи заявили о повышении количества пациентов, страдающих от глазного гриппа. Как оказалось, от данного недуга пока нет лекарств, ведь вирус отличается устойчивостью к нынешним антибиотикам.
Специалисты, представляющие Федеральные центр санитарного просвещения, сообщили, что первые признаки глазного гриппа очень схожи с конъюнктивитом: белки начинают краснеть, область вокруг глаз отекает, а люди жалуются на зуд и светобоязнь. Что касается инкубационного периода, то он в среднем длится 1-1,5 недели, на протяжении которых человек заразен. Почти 4 года назад вспышка глазного гриппа была зафиксирована в городе Бонн. В связи с отсутствием действующих препаратов недуг дал осложнения на желудочно-кишечный тракт, а также легкие.

Примерно через 2-3 недели после полного выздоровления люди всё равно жаловались на помутнение в глазах. Более того, вирус может передаваться при контакте с больным и предметами, которых он касался. Чтобы защититься от недуга, необходимо не только придерживаться элементарных правил гигиены, но и дезинфицировать поверхности.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Медики представили 8 фактов о «тихом убийце» колоректальном раке

28.01 / Мнение: Зеленский троллит труп СССР

09.12 / Мнение: Котлас

09.12 / Дарья Мороз решила стать креативным продюсером

12.02 / Названы лучшие мелодрамы XXI века

06.02 / Автоновости: Volkswagen выпустит более быструю версию гоночного спорткара ID.R

14.02 / Медики предупреждают об опасности ожирения и недостатка жира для здоровья женщин

21.01 / Возлюбленный Светланы Бондарчук опубликовал её фото в «невидимом» купальнике

02.12 / Во главе государства неадекват

21.12 / Новый год по-австралийски: Крис Хемсворт и Эльза Патаки нашли способ, как спасти свое поместье от небывалой засухи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика