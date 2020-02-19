Модельер Янис Чамалиди: «У Ольги Бузовой абсолютно отсутствует вкус»

19.02.2020, 9:47, Разное

Отечественный модельер Янис Чамалиди в одном из недавних интервью высказал мнение, что у «поющей ведущей» Ольги Бузовой абсолютно отсутствует вкус. Кроме того, эксперт объяснил, к какому типу людей при выборе стиля моды относится певица.

Чамалиди считает, что Ольга Бузова чаще всего не следует определённому стилю, а надевает ту одежду, которую позволяет «система ценностей» и это соответствует её характеру и темпераменту. При этом модельер отмечает факт абсолютного отсутствия вкуса в одежде, и это заметно практически всем, разбирающимся в данной области.



По словам Яниса Чамалиди, различаются 5 типажей людей относительно моды – натуралисты, драматики, мечтатели, идеалисты и странники. У Ольги Бузовой есть по чуть-чуть практически от каждого, но в большей степени она всё же драматик, бросающий вызов обществу и зачастую выбирающий модные и провокационные наряды, с не всегда сочетающимися между собой элементами, что выглядит нелепо.