19.02.2020, 9:47, Разное

Ученые из Дании обнаружили опасное свойство витаминных добавок. Специалисты The University of Copenhagen установили обратный эффект витаминов, принимаемых для замедления процесса старения.

Изучались результаты около 70 исследований, связанных с приемом витаминов. В особую группу были выделены те из них, которые обладают антиоксидантными свойствами. К ним относят А, Е, бета-каротин и селен. В эксперименте принимали участие свыше 230 тысячи человек, у которых наблюдалось разное состояние здоровья. Было установлено, что регулярный прием витамина А способствовал увеличению смертности на 16%, прием бета-каротина — на 7% и витамина Е на 4%. Употребление селена на количестве умерших не отразилось.

Причину данной взаимосвязи исследователи пока установить не могут. Предполагается, что витаминные добавки негативно влияют на механизмы естественной защиты организма, вызывают старение и смерть организма Ученые склоняются к тому, что гораздо безопаснее обеспечивать поддержку организма с помощью сбалансированного питания.