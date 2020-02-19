Внучка королевы Елизаветы II Леди Амелия Виндзор представила пять образов на неделе моды в Лондоне

19.02.2020, 9:39, Разное

Четвероюродная сестра принца Уильяма, внучка двоюродного брата королевы Елизаветы II, принца Эдварда, и праправнучка короля Георга V — 24-летняя Амелия Виндзор — продолжает уверенно покорять модную индустрию. В иностранных СМИ уже несколько лет ее называют не иначе как «самая красивая представительница королевской семьи». Такая лестная характеристика закрепилась за ней с легкой руки редакторов британского Tatler, которые написали эту фразу на обложке номера 2016 года.

Амелия действительно обладает чувством стиля, и так как она занимает аж 39-е место в очереди престолонаследия, то око Ее Величества следит за ней не очень пристально. Девушка этим активно пользуется и позволяет себе как элегантные, так и провокационные наряды (подборку из 15 образов мы собирали прошлым летом). А на этой неделе поклонники смогли увидеть новую порцию «луков» монаршей особы. С 14 по 18 февраля в британской столице прошлая очередная неделя моды. По примеру своей «коллеги», принцессы Греческой Марии-Олимпии, которая на той неделе устроила в Нью-Йорке свое модное шоу, Амелия Виндзор каждый день посещала показы любимых брендов. Но часть внимания достаталась и ей лично.

Так, в минувший понедельник, 17 февраля, Леди Амелия Виндзор вышла в свет трижды: с разницей в несколько часов она появилась на модном шоу и вечеринке. Сначала девушка появилась на показе International Woolmark Prize 19/20 Final в Вестминстерском университете. Для него она предпочла классический черно-белый образ из пиджака, рубашки и юбки, сделав акцент на леопардовых ботфортах. После шоу ее сфотографировали уже на улице — к и так безупречному наряду Амелия добавила темно-синее пальто в красную клетку в британском стиле.

Спустя несколько часов Амелия пришла в качестве гостя на вечеринку журнала LOVE, который устроил коктейль по двум поводам — в честь выпуска 23-го номера журнала и закрытия Недели моды. Строгий образ она сменила на неформальный и романтичный: лиловое платье-комбинация с черными оборками очень контрастировало с промозглым февральским Лондоном.

А двумя днями ранее, в минувшие выхоные, внучка королевы Великобритании забежала на показ бренда Shrimps и на обед Mulberry: Made to Last. На первое мероприятие Амелия пришла в простых джинсах и летнем красном топе, а на второе предпочла костюм total-black с акцентной синей сумочкой.

Помимо моды девушка также не ограничивает себя и в творчестве. В феврале 2017-го, например, она произвела фурор на показе Dolce & Gabbana в Милане, а в апреле того же года она стала лицом новой коллекции обувного бренда Penelope Chilvers, который так любит ее родственница Кейт Миддлтон. В ноябре 2019-го Леди Амелия решила попробовать свои силы еще и в ювелирном искусстве. Совместно с британской маркой Tada & Toy она выпустила коллекцию золотых сережек и кафф и снялась в ее лукбуке.

опросКакой образ Леди Амелии Виндзор вам понравился больше всего?Черный пиджак и мини-юбкаПальто и леопардовые ботфортыЛиловое платье-комбинацияКрасный топ и джинсыКостюм total-black и синяя сумка