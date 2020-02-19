Названы самые опасные мобильные приложения

19.02.2020, 9:37, Разное

Многие приложения для смартфонов могут стать лазейкой для злоумышленников. Хакеры могут получить доступ к личным данным и завладеть средствами владельца, сообщает телеканал «360».

Среди опасных программ эксперт по кибербезопасности Сергей Никитин отметил сервисы по определению спам-звонков, такие как GetContact. Они могут быть полезными, но получают информацию о входящих звонках, которую могут получить мошенники. Угрозу также несут приложения, позволяющие управлять компьютером через телефон. С осторожностью следует пользоваться программам для контроля за детьми: с их помощью злоумышленник может выяснить местонахождение ребенка и похитить его.