Киев потребовал от России освободить задержанных украинских рыбаков

19.02.2020, 9:31, Новости дня

Украина во вторник потребовала, чтобы Россия немедленно освободила четырех украинских граждан, задержанных на прошлой неделе по обвинению в незаконной ловле рыбы в Азовском море.

Украина «продолжает настаивать» на незаконности действий Российской Федерации, заявила официальный представитель украинского Министерства иностранных дел Катерина Зеленко.

Рыбаки и их судно были задержаны в субботу и доставлены в Крым, аннексированный Россией в 2014 году.

Находящийся под контролем России суд в Крыму в воскресенье приговорил задержанных к 10 суткам ареста за совершение административного правонарушения.

«Мы не признаем никаких решений судов российской оккупирующей стороны и требуем немедленного освобождения наших граждан», – заявила Зеленко.

В понедельник украинский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ Александра Лукашика, чтобы выразить ему протест в связи с задержанием рыбаков.



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