Новая военная эскалация на востоке Украины

19.02.2020, 9:31, Новости дня

КИЕВ – Бой в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный Луганской области прекратился, ситуация «находится под контролем украинской стороны».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля во время брифинга по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«У нас мощная армия. Провокации бывают, армия сильно ответила. Ситуация полностью контролируемая. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс (на завершение войны. – Т.Б.), потому что лишь с сильной армией можно садиться за стол переговоров», – подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам президента, Украина стремится к прекращению войны и пытается достичь установления стабильного мира.

Как сообщает во второй половине дня 18 февраля страница Операции объединенных сил (ООС) в Фейсбуке, «противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны».

«Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ российским оккупантам и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять – тяжелораненых», – подчеркивается в сообщении ООС.

По данным украинских военных, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

На момент боевых столкновений по украинским силам проводились обстрелы из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, из минометов калибра 120 мм., гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения» – подчеркивалось на странице ООС в Фейсбуке.

Во второй половине дня 18 февраля по местному времени, после окончания активных боестолкновений, командование ООС официально заявило, что «украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми».

Украина ответила достойно

Как сообщает пресс-служба президента, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак отметил, что 18 февраля после пяти часов утра незаконные вооруженные формирования открыли артиллерийский огонь по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад.

«Силами подразделения двух бригад было отбито нападение штурмовых групп», – сказал начальник Генштаба ВСУ. «Мы ответили достойно», – добавил он.

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак отметил, что на месте боевых действий работает Совместный центр координации и контроля (СЦКК).

«Сейчас ситуация стабильная, контролируемая, огонь прекратился. Все резервы, все подразделения работают в соответствии с ранее принятыми решениями и всеми планами», – подчеркнул Руслан Хомчак.

Начальник Генерального штаба ВСУ отметил, что во время этой атаки украинская сторона действовала согласно всем международным документам. Он также подчеркнул, что «на линии соприкосновения такие события происходят у нас не ежедневно, но через день».

О боестолкновении на неподконтрольных территориях

Представитель непризнанной «ЛНР» Леонид Пасечник возложил ответственность за бой в Луганской области на украинские Вооруженные силы.

«Ни о каком наступлении речи не идет», – говорится в его заявлении, сообщает ТАСС.

ТАСС отмечает, что Леонид Пасечник заявил о том, что «Донбасс продолжит интеграцию с РФ, несмотря на несогласие президента Украины Владимира Зеленского и его западных партнеров».

Эскалация с ведома Кремля

Политолог Олег Лисный считает, что обострение на Донбассе не могло пройти без ведома Кремля.

«Нельзя исключать, что это обострение не перерастет в активные действия, но сегодня Россия использует силу на Донбассе для того, чтобы давить на Украину. Президент Зеленский очень болезненно относится к потерям на фронте, а российскому лидеру все равно, сколько погибнет сепаратистов и украинских граждан. Для него главное – это геополитические и тактические цели, это возможность принудить Запад идти навстречу России на условиях Кремля, в контексте российских желаний», – говорит Олег Лисный корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Мотивы, которые привели к локальным боевым действиям, по его словам, могут быть разными – от желания усадить за стол переговоров представителей Киева и Донецка, до подготовки общественного мнения накануне заседания Совбеза ООН по Минским соглашениям.

«Традиционно о сепаратистах не говорим, как о самостоятельных фигурах, которые настроены на обострение ситуации. Подобные столкновения актуальны перед важными международными встречами, Россия использует их для давления на международное мнение», – отмечает Олег Лисный.

Политолог напоминает, что Россия признается мировым сообществом стороной-участницей в Минском процессе, и поэтому она несет ответственность за боевые действия на украинской территории.

«Президент мира» и обстрелы

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что обострение на Донбассе можно называть своего рода ответом на тезисы, озвученные Владимиром Зеленским на Мюнхенской сфере безопасности конференции.

«…О совместном патрулировании и привлечении мирного населения оккупированных к переговорам… Мы видим ответ сепаратистов на тезисы президента Украины, при этом, Владимир Зеленский в Мюнхене уже задекларировал готовность Украины пойти на уступки. Поэтому военное обострение – это способ проверки, «красные линии», пределы, которые может переступить Украина, или, все-таки, сепаратисты могут давить на нас безнаказанно и дальше», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает ошибкой, что президент Украины не называет Россию – страной-агрессором, и демонстрирует желание искать пути примирения с "мирным населением оккупированных территорий"», – подчеркивает Богдан Петренко.

Вместе с тем, по мнению эксперта, Владимир Зеленский является заложником имиджа «президент мира», а Россия, де-факто обстрелами на Донбассе формирует общественное мнение о необходимости вести прямые переговоры между украинской властью и сепаратистами.

«На 19 мая запланирован Национальный форум примирения, его не отменили из-за эскалации на Донбассе. И якобы в будущем в нем должны принимать участие не только переселенцы, но представители с другой стороны по линии соприкосновения. Думаю, что в условиях военной диктатуры и тотального запугивания на оккупированных территориях, «мирные представители» оттуда могут быть только санкционированные «властью» сепаратистов», – утверждает Богдан Петренко.