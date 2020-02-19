19.02.2020, 9:31, Новости дня

Не боится лишиться политического убежища во Франции из-за скандала с интимным видео экс-кандидата на пост парижского мэра художник-акционист Петр Павленский. Он не жалеет о том, что выложил в Сеть видео с Бенжаменом Гриво. Наоборот, Павленский рад тому, что это сделал.

Об этом Павленский сообщил сразу после того, как вечером 17 февраля был отпущен на свободу, сообщает РИА Новости. Также на свободу выла и подруга Павленского Александра де Таддео, которая также обвиняется по делу о распространении информации, составляющей тайну личной жизни. Павленский и Таддео вышли на свободу, но должны отчитываться за надлежащее поведение в суде. Кроме того, Павленский очень хотел бы увидеть свою любовь Александру, но не может этого сделать, так как им запретили видеться из-за расследования дел о "вмешательстве в частную жизнь" и "распространения без разрешения видео сексуального характера".

Между тем, получивший в 2017 году статус политического беженца Павленский намерен продолжить публикацию компромата на интернет-сайте, но не стал анонсировать фамилии политиков, которые могут оказаться под ударом.

Кроме того, Петр Павленский ответил на обвинения в том, что он "агент Кремля".

"Это то же самое, когда меня обвиняли в том, что я преступник, когда меня обвиняли в том, что я сумасшедший, — подчеркнул Павленский. — Когда что-то мешает или что-то кому-то не нравится, начинаются оскорбления. Этим проще всего все объяснить".

Он предположил, что в таких случаях проще простого объявить человека сумасшедшим и объяснить его действия безумием. Или объявить его преступником. Но в данной ситуации, добавил художник-акционист, это не слишком подходит.

Поэтому сейчас, продолжил Павленский, выступивший "могильщиком Гриво", решили все объяснить тем, что он — агент ФСБ, дверь которой он поджег в Москве на Лубянке.