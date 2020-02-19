Человечество может столкнуться со смертельными вирусами в поисках новой жизни в космосе

19.02.2020, 9:31, Разное

Профессор Дов Гринбаум предполагает, что поиск людьми внеземной жизни может привести к обнаружению опасных вирусов. Часть бактерий повышают свою устойчивость и жизнеспособность при выращивании популяции в космосе.
Для более детального исследования проблемы образцы генно-инженерных микроорганизмов доставят на МКС. Распространение внеземных вирусов является маловероятным в условиях реальной жизни, однако профессор предупреждает о потенциальной опасности. Астробиологи предполагают, что вирусы имеют возможность распространяться даже на космических скальных поверхностях, которые кажутся лишенными жизни.

Дов Гринбаум считает, что при существовании внеземной жизни её поиски могут спровоцировать появление новых инфекций, более опасных, чем коронавирус. Отмечается, что жизнь выявили в областях, которые прежде считались совершенно необитаемыми, ввиду невозможности выживания там организмов.

NASA намеревается доставить образцы камней с Марса, а Hayabusa2 использует образцы пород астероида Ryugu. Прибытие на землю ожидается в конце текущего года. Гринбаум предупреждает о возможности принести на Землю некую инфекцию космического происхождения.



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