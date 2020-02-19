Представлена «заряженная» AMG-версия Mercedes-AMG GLE Coupe

19.02.2020, 9:31, Новости дня

Немецкая компания Mercedes-AMG презентовала «заряженную» модификацию кроссовера GLE 63 S Coupe.

Данная новинка может похвастаться 4-литровым турбированным агрегатом, мощность которого составляет 603 л.с. Кроме того, инженеры применили здесь 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Кроссовер GLE 63 S Coupe имеет систему полного привода и способен развить скорость 280 км в час. Вместе с тем отличить новый кроссовер можно по форме радиаторной решетки, а также улучшенной выхлопной системе.

В салоне автомобиля используется качественная кожа и карбоновые вставки. Также в передней панели установлен мультимедийный дисплей. Пока стоимость и дата выхода кроссовера GLE 63 S Coupe остаются неизвестными.