Обновленный Fiat 500e замечен на дорогах Швеции

19.02.2020, 9:31, Новости дня

На шведских заснеженных дорогах фотошпионами обнаружена новая версия Fiat 500e.

Эксперты уверяют, что официальная презентация модели состоится уже в ближайшее время. Обновленный экземпляр Fiat 500e существенно отличается от предшественника внешним видом, выраженным в форме бамперов, решетке радиатора, а также узкой головной оптике. Из технических параметров заявлено, что модель получила электрический агрегат, при помощи которого можно преодолеть порядка 160 километров без подзарядки.

Во всех комплектациях применили автоматическую коробку передач, а также передний привод. Также следует отметить, что данный автомобиль имеет продвинутую мультимедийную платформу. Разработчики доработали платформу, которая позволила достичь максимального комфорта в управлении транспортным средством.