Разработчик Fallout и DOOM запустил распродажу собственных игр в сервисе GOG

19.02.2020, 9:31, Разное

В сервисе цифровой дистрибуции GOG началась распродажа игр от компании Bethesda. Создатели культовой ролевой игры Fallout заявили о начале распродажи с максимальными скидками до 70%.
На данный момент полную третью часть Fallout со всеми DLC можно приобрести лишь за 130 рублей (до распродажи стоила 429). Помимо этого, Fallout 2, которая считается поклонниками одной из лучших в серии, стоит лишь 200 рублей вместо стандартных 650.

Максимальная 70%-ная скидка распространилась и на легендарный научно-фантастический шутер Doom 3: BFG Edition: стоит напомнить, что в данную версию входят первые три игры серии, а также дополнение Lost Mission. Стоимость игры – 129 рублей. К слову, такая же цена и у Quake 4. Отметим, что акция – временная и завершится уже 24 февраля.



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