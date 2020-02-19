Норвежский шпион Берг рассказал о ссоре с сокамерником из-за Бузовой

19.02.2020, 9:30, Новости дня

Норвежец Фруде Берг, осужденный в РФ за шпионаж, рассказал, что является поклонником Ольги Бузовой и даже поругался из-за нее с сокамерником, когда находился в «Лефортово».

«Я любил смотреть ТНТ, программу «Дом-2», а он (сокамерник) не мог понять, почему мужчина моих лет может сидеть и смотреть это. Ну я начал еще говорить с ним об Ольге Бузовой, тут он совсем разозлился: «Как она может тебе нравиться?» «Конечно, она мне нравится», – ответил я. И вот однажды вечером он подошел к телевизору и показал руками, сделал вид, что он переставляет его в туалет, как бы смыл телевизор в туалет. Ну а я в ответ взял бутерброд и спустил его в унитаз. Он рассердился еще больше, мол, зачем ты это сделал? Ну я попытался ему объяснить, что Ольга «тоже хочет есть», – передает РИА «Новости» слова Берга.

Ранее в среду Берг рассказал, что во время пребывания в московском СИЗО «Лефортово» на одну из встреч сотрудники ФСБ принесли ему еду из «Макдональдса».



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