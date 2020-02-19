Nissan создала новую версию модели Navara

19.02.2020, 9:30, Разное

На европейском авторынке дебютировала обновленная модификация Nissan Navara под названием N-Guard. Автомобиль получил сразу 4 расцветки кузова, включая синюю, черную, серую и белую.

Теперь данное транспортное средство может буксировать до 3,5 тысяч кг и перевозить свыше тонны груза. Машина имеет четырехцилиндровый дизельный 2,3-литровый мотор, генерирующий свыше 185 лошадиных сил при 450 Нм крутящего момента. Двигатель функционирует вместе с шестиступенчатой МКПП или семидиапазонной АКПП. Автомобиль обладает исключительно полноприводной системой. Среди другого оснащения стоит выделить систему интеллектуального экстренного торможения, монитор кругового обзора и современный информационно-развлекательный комплекс с программами вроде Android Auto, Apple CarPlay.

По словам руководителя отдела легкого коммерческого транспорта европейского офиса автоконцерна, благодаря обновленному внешнему виду и расширенному списку оборудования новинка является рабочей машиной в будние дни и стильным спутником в выходные. Производство Navara N-Guard начнется уже в феврале, а предзаказы на модель стартуют в следующем месяце.