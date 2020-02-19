Теннисист Доминик Тим одержал победу на старте турнира в Рио-де-Жанейро

19.02.2020, 9:30, Новости дня

Австрийский теннисист, четвертая ракетка мира Доминик Тим на старте турнира в бразильском Рио-де-Жанейро в трех сетах за два часа пять минут обыграл представителя Бразилии Фелипе Мелигени Алвеса – 6:2, 4:6, 6:1.

Тим трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, а у бразильца, занимающего 341-е место в рейтинге ATP, три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк.

Таким образом, австриец вышел во второй круг турнира, где ему будет противостоять испанец Хауме Муньяр (№99), переигравший в первом круге итальянца Сальваторе Карузо (№97) – 7:5, 6:4.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Украинская сторона СЦКК просит миссию ОБСЕ содействовать недопущению боевиков с повязками «СЦКК» к мосту в Станице Луганской

23.12 / Католический орден признался в растлении детей

14.12 / Под Ярославлем задержали школьника за избиение мальчика

26.01 / Обновленный Hyundai Santa Fe замечен с новыми светодиодными фарами

02.12 / СК опубликовал видео с предполагаемым убийцей девушек на Урале

16.01 / Нетаньяху и Путин обсудили дело Наамы Иссахар

22.01 / Хинштейн может возглавить комитет Госдумы по информполитике

09.01 / Нападение на сына Жванецкого попало на видео

17.01 / Корреспондент — украинский премьер написал заявление об отставке

14.02 / Новый внедорожник Kia Mohave получит новую версию в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика