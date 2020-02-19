Недорогой кроссовер Renault Triber стал глобальным

19.02.2020, 9:30, Новости дня

Буквально несколько дней назад начались продажи нового недорогого кроссовера Renault Triber.

В свою очередь, доступным данный экземпляр пока является исключительно в ЮАР и Индонезии, где автомобили данного сегмента наиболее популярны и востребованы. В свою очередь, далее производитель намерен распространить кроссовер Renault Triber в остальных азиатских странах. Известно, что данный автомобиль выполнен на архитектуре CMF-A plus.

Отличительными особенностями паркетника следует отметить продвинутую решетку радиатора и светодиодную оптику. Из технических характеристик известно, что под капотом установлен 1-литровый бензиновый двигатель с мощностью 72 л.с. Во всех версиях применен передний привод и пятиступенчатая трансмиссия.



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