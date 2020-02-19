Экс-президента Южной Кореи приговорили к 17 годам за коррупцию

19.02.2020, 9:26, Новости дня

Высший суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака к 17 годам тюрьмы за присвоение средств и получение взяток в особо крупном размере.

Экс-руководителю страны выбрана мера пресечения в виде тюремного заключения сроком на 17 лет, а также штраф на общую сумму около 15,7 млн долларов, ТАСС. 

По данным следствия, Ли Мен Бак присвоил средства компании производителя автомобильных запчастей DAS, а также получал взятки от Samsung Electronics. Все это было совершено в течение его президентского срока.

Ли Мен Бак возглавил страну в 2008 году, победив на выборах в качестве кандидата от консервативной оппозиции. Он был президентом до 2013 года.

Экс-президента обвинили в коррупции в начале 2018 года. Он стал пятым по счету лидером Южной Кореи, оказавшимся фигурантом уголовного дела. Высший суд Сеула приговорил его к 15 годам лишения свободы, однако в марте 2019 года он был освобожден из тюрьмы под залог ввиду ухудшившегося состояния здоровья.



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