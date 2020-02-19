Сотрудник банка похитил у долгожительницы более 7 млн рублей в Москве

19.02.2020, 9:26, Новости дня

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту кражи у 98-летней пенсионерки 7,2 млн рублей сотрудником банка, сообщили в столичном главке МВД.

По информации ведомства, в причастности к преступлению подозреваются два человека, один из которых является сотрудником банка на 2-м Южнопортовом проезде.

«В отсутствие клиента, используя свой пароль, логин и идентификатор, он вошел в автоматизированную систему банка и произвел «перепривязку» расчетного счета, открытого на имя гражданки 1922 года рождения. После чего неизвестные, получив доступ к указанному расчетному счету, совершили кражу 7 млн 190 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

Также, в полицию поступило обращение от инспектора управления безопасности банка о подозрительной банковской операции.

«18 февраля следователем СЧ СУ УВД возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере)», – сообщили в полиции.

В декабре московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 млн рублей у 83-летнего пенсионера. 



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