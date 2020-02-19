Коронавирус в Китае: более двух тысяч погибших

19.02.2020, 9:24, Новости дня

В Китае за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции умерли 136 человек. Таким образом общее число выросло до 2004 человек.

Также зафиксированы 1749 новых случаев заболевания. Всего заболели 74185 человек. 14376 пациентов с коронавирусом вылечились.

Накануне стало известно, что гражданам Китая временно закрыли въезд в Россию. Запрет касается поездок в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях. Решение принято «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР».

Распоряжение начнет действовать с 20 февраля. Сроки запрета пока не определены.