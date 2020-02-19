В Японии на круизном лайнере Diamond Princess сняли карантин по коронавирусу

19.02.2020, 9:24, Новости дня

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем в порту Иокогамы, сняли двухнедельный карантин по коронавирусу. Как пишет The Japan Times, пассажиры, у которых не обнаружили коронавирусную инфекцию, покидают корабль.

Как сообщает ТАСС, на берег уже сошли две россиянки, которых встретили российские дипломаты. Всего на корабле находилось 24 россиянина. Накануне стало известно, что одна из них оказалась среди новых зараженных «уханьским коронавирусом».

Лайнер закрыли на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга выявили вирус. Всего на борту находились около 3700 человек. Коронавирус обнаружили у 542 человек.

В Китае за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции умерли 136 человек. Таким образом общее число выросло до 2004 человек.



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