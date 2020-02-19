Врачи назвали 8 запахов от тела, которые нельзя игнорировать

19.02.2020, 9:21, Разное

По словам зарубежных медиков, существуют определенные запахи тела, игнорирования которых нежелательные, ведь они указывают на проблемы со здоровьем. В данном случае эксперты советуют обратиться за врачебной помощью как можно скорее.

Один из признаков хламидиоза – болезни, передаваемой половым путем, является рыбный и кислый запах половых органов. Если человек столкнулся с инфекцией мочевыводящих путей, он может почувствовать плохо пахнущую мочу. Иногда при дыхании могут возникать «фруктовые нотки», свидетельствующие о сахарном диабете. Раздражающий аромат из носа может указывать на различные инфекции, а также острую форму ринита и гайморита.

Неприятный запах от ног иногда свидетельствует не о недостаточной гигиене, а о грибковой инфекции, вызывающей различные неприятные ощущения в районе ступней и ног. Плохой запах возникает и после употребление чеснока, лука и крестоцветных овощей. Последним часто игнорирующимся признаком является запах из ушей, как правило, указывающий на большое скопление ушной серы, также это считается одним из симптомов кисты или инфекции.