Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года

19.02.2020, 9:21, Разное

Журналисты издания The Hollywood Reporter составили список наиболее ожидаемых фильмов 2020 года. Всего в него вошли 77 картин, разделённые для удобства на сегменты по времени года, на который запланирован премьерный показ.
Среди проектов ближайшего месяца в списке числятся такие фильмы, как «Человек-невидимка», «Эмма», «Зов предков». В марте-мае 2020 года зрители смогут оценить третий эпизод «Блондинки в законе», фильмы «Мутанты», «Зов», «Спираль», «Короли Шарм-Сити», «Мулан», «Не время умирать» и ряд других ожидаемых премьер. Среди рекомендованных к просмотру и вошедших в список летних новинок отмечают ленту «На высоте», а также «Чудо-женщина: 1984», «Довод», «Главный герой», «Круиз по джунглям» и ещё некоторые картины.

На осень текущего года тоже запланирован выпуск в прокат многих фильмов. Среди тех, которые зрители ожидают больше всего, эксперты отмечают: «Без жалости», «Годзилла против Конга», «Охотник на монстров», «Дело чикагской семёрки», «Гигантик» и другие.



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