Учёные выяснили, какие купюры являются переносчиками опасных заболеваний

19.02.2020, 9:21, Разное

Исследования, проведённые учёными в разных странах, позволили определить, какие купюры могут являться переносчиками серьёзных заболеваний – туберкулёза, менингита и других. В России, по данным НИЦ эпидемиологии и микробиологии, самыми «опасными» можно назвать банкноты номиналом 50 рублей.

На последних в ходе исследования выявлено не менее 3-х десятков видов различных микроорганизмов, часть из которых может спровоцировать отравление, туберкулёз и другие не менее опасные болезни. Американские учёные на однодолларовых купюрах обнаружили около 4-х сотен патогенов, а бразильские реалы в этом отношении можно назвать самыми опасными деньгами в мире, так как на них можно найти до трёх тысяч видов микробов. Также на деньгах встречаются яйца гельминтов, споры грибка и остаточные следы запрещённых препаратов.

Учёные считают, что бумажные деньги могут являться переносчиками опасных заболеваний из-за материала, использующегося для изготовления, то есть целлюлозы. Последняя подходит микроорганизмам в качестве среды обитания, поэтому бактерии могут жить и размножаться на купюре до 2-х месяцев.

Азиатские специалисты утверждают, что наличные деньги – это один из способов распространения болезней между странами и континентами. Во избежание заражения власти разных государств применяют меры, к примеру, в Японии в банкоматах купюры поддаются действию высоких температур, а в Австралии для изготовления денег используют полимерные материалы, информирует интернет-портал Live24.