«Я не буду в день Революции достоинства разговаривать с Шарием». Ирина Геращенко покинула телеэфир после включения блогера. Видео

19.02.2020, 9:18, Новости дня

Шарий длительное время занимался журналистской деятельностью в Украине. После открытия против него уголовного дела из-за стрельбы в McDonald’s в 2011 году уехал в ЕС и поселился в Литве, где получил статус беженца. Сейчас живет в Нидерландах. С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и действующую украинскую власть.

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Видео: НАШ / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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